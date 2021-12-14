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Дело ПриватБанка: суд отменил скандальное решение в пользу Коломойского

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 11:17
Дело ПриватБанка: суд отменил скандальное решение в пользу Коломойского - Фото
Фото: depositphotos.com

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева, которым был удовлетворен иск кипрской Triantal Investments, подконтрольной бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому, и отменено решение Национального банка об определении связанных с Приватбанком лиц, сообщает пресс-служба НБУ.

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В НБУ отметили, что суд закрыл производство по этому делу и оно не может быть обжаловано в суде никакой юрисдикции.

В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева принял решение по делу о процедуре национализации ПриватБанка, которым полностью удовлетворил иск Triantal Investments Ltd. 

В частности, были удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.

Это решение НБУ было одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства. 

В ходе этого процесса была проведена процедура "bail-in", заключающаяся в обмене средств, связанных с банком лиц, на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.

Компания Triantal Investments Ltd, подконтрольная бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7362% акций банка. 

Связанное лицо (related party) – физическое лицо, которое по своему служебному статусу, родственным связям или имущественному положению связано с деятельностью и управлением банком и может получить определенные материальные преимущества в процессе выполнения банком своих функций.

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Наталия Фреик
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национализация Приватбанка нацбанк игорь коломойский дела ПриватБанка
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