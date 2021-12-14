Дело ПриватБанка: суд отменил скандальное решение в пользу Коломойского
Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева, которым был удовлетворен иск кипрской Triantal Investments, подконтрольной бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому, и отменено решение Национального банка об определении связанных с Приватбанком лиц, сообщает пресс-служба НБУ.
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В НБУ отметили, что суд закрыл производство по этому делу и оно не может быть обжаловано в суде никакой юрисдикции.
В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева принял решение по делу о процедуре национализации ПриватБанка, которым полностью удовлетворил иск Triantal Investments Ltd.
В частности, были удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.
Это решение НБУ было одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства.
В ходе этого процесса была проведена процедура "bail-in", заключающаяся в обмене средств, связанных с банком лиц, на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.
Компания Triantal Investments Ltd, подконтрольная бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7362% акций банка.
Связанное лицо (related party) – физическое лицо, которое по своему служебному статусу, родственным связям или имущественному положению связано с деятельностью и управлением банком и может получить определенные материальные преимущества в процессе выполнения банком своих функций.
- В январе 2021 года Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций банка.
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