Дело ПриватБанка. Суд возобновил рассмотрение иска о возврате банка Коломойскому

Апелляционный суд возобновил производство по иску бывших владельцев ПриватБанка об отмене договора купли-продажи акций банка государством. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

В банке отметили, что 9 декабря 2020 года коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда отменила решение судьи хозяйственного суда Киева от 16 октября 2019 года о приостановлении производства по делу № 910/1834/19.

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Как сообщили в ПриватБанке, апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиком по делу и действие так называемого "антиколомойського" закона, фактически возобновила производство по отмене национализации ПриватБанка.

"Именно такие последствия может иметь дальнейшее рассмотрение дела по иску Игоря Коломойского и TRIANTAL INVESTMENTS LTD (кипрская компания, которая владела одним из крупнейших пакетов акций ПриватБанка и до его национализации принадлежала Коломойскому и Боголюбову) о незаконности договора купли-продажи ПриватБанка и истребовании акций до рассмотрения другого иска Коломойского – о признании незаконным национализации ПриватБанка, который сейчас рассматривается Шестым апелляционным административным судом (дело № 826/7432/17)", – сказано в сообщении.

Как отмечают юристы ПриватБанка, рассмотрение судом апелляционной жалобы депозитарного учреждения ООО "Солид Днепр" почти через год после приостановления производства по делу, является нарушением процессуальных норм, ведь ответчиком были пропущены сроки обращения в суд с апелляционной жалобой. При этом, ООО "Солид Днепр" ни разу не принимало участия в деле, рассмотрение дела просило "осуществить по существу на усмотрение суда", а обжалуемое постановление было вручено апеллянту еще 24 октября 2019 года.

16 октября Шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об обжаловании государством решения Окружного админсуда Киева от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка.

7 декабря Окружной суд города Тель-Авива отказал в удовлетворении ходатайства Israel Discount Bank об отклонении или приостановлении рассмотрения иска ПриватБанка против экс-владельцев банка касательно схемы присвоения $600 млн.

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Юрий Тарасовский

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