Дело ПриватБанка. Судьи требуют импичмента президента

Судьи, принявшие решение о незаконной национализации ПриватБанка, обратились в Высший совет правосудия (ВСП), в Генпрокуратуру (ГПУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлениями против главы государства Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Судьи считают, что заявления топ-чиновников о решениях суда по ПриватБанку "являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность".

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Кроме того, представители Окружного админсуда требуют постановки перед парламентом вопроса об инициировании импичмента президента Петра Порошенко.

Также они просят парламент обратиться к Высшей квалификационной комиссии о недопустимости проведения оценки судей Окружного админсуда "при имеющемся конфликте интересов в связи с прямым преступным указанием президента перезагрузить данный суд".

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд признал незаконной национализацию, отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.

Президент Петр Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с ПриватБанком. На заседании он поддержал предложение министра юстиции обратиться к Высшей квалификационной комиссии с просьбой ускорить квалификационное оценивание судей Окружного админсуда, чтобы перезапустить его.

СБУ и Генпрокуратуру Порошенко попросил после завершения всех судебных процедур изучить возможность открытия уголовного дела "за неправосудное решение".

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что президент не имел права поручать силовикам проверку судей. Он также посоветовал судьям обратиться в правоохранительные органы с заявлениями на Порошенко.