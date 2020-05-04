Дело Суркисов и ПриватБанка. Что судьи посчитали давлением на них: детали

Судьи Большой палаты Верховного суда Украины (ВСУ) считают вмешательством в их деятельность публикации в СМИ и соцсетях, акции партии Демократична сокира и заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой по поводу дела семьи Суркисов против ПриватБанка. Об этом говорится в жалобе, направленной судьями в Высший совет правосудия.

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“За несколько дней до каждого судебного заседания и в день проведения заседания в сети интернет, в электронных средствах массовой информации и в социальных сетях распространялась информация, направленная на подрыв авторитета судебной власти, Верховного суда и судей Большой палаты Верховного суда. Предположения авторов этих публикаций и сообщений объединяются с утверждениями о получении судьями Большой палаты Верховного суда неправомерной выгоды, сговоре с представителями истцов, содержат угрозы, - отмечается в жалобе.

Судьи сочли давлением пост члена набсовета ПриватБанка Романа Сульжика со ссылкой на статью Зеркала недели, публикации и акции партии Демократична сокира, заявление генпрокурора. По поводу последнего судьи отметили, что Венедиктова фактически противопоставила судебную власть обществу и государству.

“Из выступления складывается ощущение, что единственным защитником общества и государства выступает прокуратура, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто - нет. В условиях, когда вокруг этого дела очевидно просматривается возмущение гражданских чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми”, - говорится в документе.

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23 апреля на сайте Офиса генпрокурора появилось обращение Венедиктовой, в котором говорится, что генпрокуратура находится на стороне ПриватБанка, Кабмина и Нацбанка в спорах вокруг национализации банка.

27 апреля Большая палата Верховного суда Украины отложила заседание в деле ПриватБанка и семьи Суркисов, заявив о давлении на судей. Подробнее о деле читайте здесь.

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