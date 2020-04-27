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Верховный суд отложил дело Суркисов и ПриватБанка: жалуется на давление в СМИ

Верховный суд отложил дело Суркисов и ПриватБанка: жалуется на давление в СМИ
27.04.2020, 11:51

Судьи Верховного суда в деле Суркисов обратились в Высший совет правосудия из-за “давления в СМИ”

Большая палата Верховного суда Украины (ВСУ) отложила на неопределенный срок рассмотрение дела семьи Суркисов против ПриватБанка, сообщает корреспондент LIGA.net.

Дату возобновления процесса назначат позже.

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Судьи обратились в Высший совет правосудия из-за “давления в СМИ”.

"В последние дни на судей Большой палаты происходит давление в медиа - и от журналистов и от комментаторов. Поэтому Большая палата решила обратиться в Высший совет правосудия (ВСП) и Офис Генпрокурора с соответствующим заявлением", - сказала сотрудник управления коммуникаций ВСУ Ольга Прокопенко.

По ее словам, дело Суркисов не будет возобновлено, пока ВСП не определит, были ли признаки давления.

  • Игорь и Григорий Суркисы, а также их семьи, судятся с ПриватБанком за депозиты на 1 млрд грн. Они оспаривают процедуру bail-in, по которой был национализирован ПриватБанк в 2016 году. Суркисы были определены Нацбанком связанными с Приватом лицами, поэтому их вложения были конвертированы в капитал государственного банка.
  • Суркисы выиграли все нижестоящие инстанции, но из-за иска, поданного в Лондонский суд против Петра Порошенко, их шансы на успех в Верховном суде уменьшились.
  • Если Суркисы выиграют в Верховном суде, то это поставит под сомнение правомерность процедуры национализации ПриватБанка, а также создаст прецедент для других связанных лиц, которые смогут оспорить решение НБУ. Цена вопроса для государства - до 29 млрд грн и признание национализации ПриватБанка незаконной.

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Марина Кучук, Сергей Шевчук
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