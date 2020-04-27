Верховный суд отложил дело Суркисов и ПриватБанка: жалуется на давление в СМИ

Большая палата Верховного суда Украины (ВСУ) отложила на неопределенный срок рассмотрение дела семьи Суркисов против ПриватБанка, сообщает корреспондент LIGA.net.
Дату возобновления процесса назначат позже.
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Судьи обратились в Высший совет правосудия из-за “давления в СМИ”.
"В последние дни на судей Большой палаты происходит давление в медиа - и от журналистов и от комментаторов. Поэтому Большая палата решила обратиться в Высший совет правосудия (ВСП) и Офис Генпрокурора с соответствующим заявлением", - сказала сотрудник управления коммуникаций ВСУ Ольга Прокопенко.
По ее словам, дело Суркисов не будет возобновлено, пока ВСП не определит, были ли признаки давления.
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