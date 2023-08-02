Дело VAB Банка. Бахматюк получил финальное подозрение, ему грозит 12 лет

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование в отношении бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка и его сестры, экс-председателя наблюдательного совета банка Наталии Василюк. Им сообщили новые подозрения, говорится на сайте НАБУ.

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Кроме завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банка, Бахматюка и его родственницу подозревают в легализации части этих средств (ч. 3 ст. 209), злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364), и подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением руководства НБУ (чч. 3,4 ст. 27).

По версии следствия, за 40 дней до банкротства VAB Банк обратился за финансовой поддержкой в НБУ и получил 1,2 млрд грн стабилизационного кредита под залог недвижимости, реальная стоимость которой составила 72,62 млн грн. Экспертиза установила, что стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз.

Кроме того, банк не предоставил все необходимые для выделения кредита документы. Однако правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласовало кредит.

"Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банку". Это – в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвращенным 3 млрд грн кредитов", – утверждает НАБУ.

Антикоррупционное бюро проводило расследование с октября 2016 года. В 2019 году дело пытались закрыть из-за передачи его Национальной полиции, но генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул дело в НАБУ.

НАБУ завершило расследование этого дела в июле 2021 года. В мае 2023 года дело было направлено в суд, но Бахматюка среди обвиняемых не было.