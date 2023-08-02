Справа VAB Банку. Бахматюк отримав фінальну підозру, йому загрожує 12 років

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування стосовно колишнього власника VAB Банку Олега Бахматюка і його сестри, ексголови спостережної ради банку Наталії Василюк. Їм повідомили нові підозри, йдеться на сайті НАБУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Крім заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту VAB Банку, Бахматюка та його родичку підозрюють у легалізації частини цих коштів (ч. 3 ст. 209), зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364), та підбуренні до зловживання службовим становищем керівництва НБУ (чч. 3,4 ст. 27).

За версією слідства, за 40 днів до банкрутства VAB Банк звернувся за фінансовою підтримкою в НБУ та отримав 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту під заставу нерухомості, реальна вартість якої становила загалом 72,62 млн грн. Експертиза встановила, що вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже у 25 разів.

Крім того, банк не надав всіх необхідних для виділення кредиту документів. Проте правління Нацбанку всупереч вимогам законодавства погодило кредит.

"Знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку". Це — на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів", – стверджує НАБУ.

Антикорупційне бюро проводило розслідування з жовтня 2016 року. У 2019 році справу намагалися закрити через передання її Національній поліції, але генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув справу в НАБУ.

НАБУ завершило розслідування цієї справи у липні 2021 року. У травні 2023 року справу скерували до суду, але Бахматюка серед обвинувачених не було.