Депозиты в банках растут. Но не в цене. Данные НБУ

Украинцы увеличили депозитный портфель на 23,6 млрд грн. Ставки для гривневых депозитов снизились

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

По итогам мая, общий объем депозитов физических лиц в банковской системе увеличился на 2% (23,6 млрд грн) и составил 1,12 трлн грн.

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Гривневых депозитов стало больше на 14,9 млрд грн (2%). Депозитный портфель в национальной валюте составляет 736,9 млрд. грн. Средняя депозитная ставка для гривни упала на 0,4 п. п. до 12,9% годовых.

Валютный портфель депозитов вырос на 22 млн долларов (0,2%). В гривневом эквиваленте прирост составил 8,7 млрд. грн. В целом валютный портфель насчитывает $9,4 млрд. В гривневом эквиваленте – 382,3 млрд. грн. Средняя ставка для валютных сбережений выросла на 0,1 п. п. и составляет 1,2% годовых.