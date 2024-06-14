Нацбанк поставил на 13. Чего ожидать от снижения учетной ставки

Нацбанк. Графика LIGA.net

Национальный банк с 14 июня снизил учетную ставку с 13,5% до 13%. Об этом регулятор объявил в четверг, 13 июня.

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С прошлого года ее снижали уже шесть раз после того, как в первый год войны резко повысили с 10% до 25%. В результате ставка активно приближается к довоенным показателям.

LIGA.net разбиралась, о чем это может свидетельствовать.

Что такое учетная ставка и почему о ней говорят?

Учетная ставка – это ориентир стоимости кредитов и депозитов для коммерческих банков.

В целом считается: ниже ставка – более дешевые кредиты. При повышении — все наоборот. Хотя не всегда это напрямую связано. Среди прочего, нужно время, чтобы провести эти изменения. А из практики — банки довольно быстро уменьшают процент именно по вкладах и достаточно вяло увеличивают его.

Оглашение решений Нацбанком относительно учетной ставки, аргументы, которые финансисты приводят при этом, дают понимание того, что, по их мнению, влияет на финансы сейчас и может влиять в будущем.

В этот раз говорили о влиянии на экономику инфляции, обстрелов и отключений электроэнергии. Упомянули о блокаде экспорта.

Ускорение инфляции будет связано с более низким урожаем после прошлогодних рекордов, ростом заработных плат и переносом этого на цены производителей, повышением тарифов на электроэнергию и сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны.

Кроме того, усиливать инфляцию будет повышение акцизов и возможное увеличение налогов для финансирования бюджетных нужд.

Глава Нацбанка Андрей Пышный допустил уровень роста цен выше прогнозов, хотя и назвал возможное превышение "умеренным".

Ранее в Украине рост курса доллара автоматически ускорял рост цен – инфляцию. Сейчас такой прямой зависимости нет. Ибо импортеры продуктов или услуг заранее закладывают возможные колебания курса в начале года в пределах определенных коридоров. Поэтому им главное, чтобы доллар внезапно не "прыгнул" выше прогнозов. Местные же производители на фоне перебоев с экспортом могут даже в условиях подорожания доллара снижать цены, чтобы распродать свою продукцию быстрее.

НБУ декларирует, что имеет ресурсы и намерен продавать достаточно валюты, чтобы сдерживать чрезмерные колебания и держать гривню максимально в пределах планового коридора. Напомним, в госбюджете предположения по среднегодовому курсу гривни составляют 40,7 грн за доллар, а курс на конец года – 42,1 грн.

Чего ожидал рынок

В преддверии решения НБУ большинство опрошенных агентством Интерфакс-Украина банкиров прогнозировало, что регулятор снизит учетную ставку на 0,5-1 процентный пункт, до уровня 13-12,5% годовых.

Среди важных факторов эксперты тоже в первую очередь называли инфляцию.

А первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева вспомнила о недавно принятой Нацбанком Стратегии по развитию кредитования и заинтересованности НБУ этим.

Может ли изменить учетная ставка стоимость кредитов и депозитов

Следовательно, учетная ставка должна повлиять на размер процентов по кредитам и депозитам. Как для бизнеса, так и для населения.

Относительно депозитов, в НБУ ожидают доходность выше уровня инфляции. Пока так и есть. Поскольку годовой уровень роста цен уже обсуждают в 6,5%, а по депозитам банки сейчас готовы платить 13,2%, или "чистыми" после уплаты налогов – 10,6% за год.

Также привлекательны облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которыми занимается Минфин. Доходность размещенных в мае с погашением через год была 15,12%. Это практически "чистый" доход – из прибыли от ОВГЗ налоги не уплачиваются.

Привлекательность облигаций, депозитов, их доходность выше уровня инфляции очень важна. Потому что если проценты выше, а курс гривни стабилен – деньги несут в банки и финкомпании, которые продают ОВГЗ. Если нет – покупают валюту и так пытаются обезопасить свои сбережения. Это не способствует развитию экономики.

Поэтому НБУ активно побуждает банки привлекать деньги на депозиты и выдавать больше кредитов.

На вопрос LIGA.net о том, как снижение учетной должно повлиять на уровень процентов по кредитам банков, и глава НБУ Андрей Пышный, и его заместитель Сергей Николайчук прямо отметили: ожидают снижения процентов по кредитам. По их словам, решение о снижении ставки направлено именно на это.

Правда, как признал Андрей Пышный, чтобы банки начали снижение кредитных процентов, нужно, чтобы прошло определенное время для разработки и внедрения новых продуктов.