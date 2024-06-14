Нацбанк поставив на 13. Чого очікувати від зниження облікової ставки

Нацбанк. Графіка LIGA.net

Національний банк із 14 червня знизив облікову ставку з 13,5% до 13%. Про це регулятор оголосив у четвер, 13 червня.

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З минулого року її зменшували вже шість разів після того, як в перший рік війни різко підвищили з 10% до 25%. В результаті ставка активно наближається до довоєнних показників.

LIGA.net розбиралася, про що це може свідчити.

Що таке облікова ставка і чому про неї говорять?

Облікова ставка – це орієнтир вартості кредитів та депозитів для комерційних банків.

Загалом вважається: нижче ставка – дешевші кредити. У разі підвищення — все навпаки. Хоча не завжди це прямо пов'язано. Серед іншого, потрібен час, щоб провести ці зміни. А з практики — банки доволі швидко зменшують відсоток не по кредитах, а по депозитах і досить мляво збільшують його.

Озвучення рішень Нацбанком щодо облікової ставки, аргументи, які фінансисти наводять при цьому, дають розуміння того, що, на їх думку, впливає на фінанси зараз і може впливати в майбутньому.

Цього разу говорили про вплив на економіку інфляції, обстрілів та відключень електроенергії. Згадали про блокаду експорту.

Прискорення інфляції буде пов'язане з нижчим врожаєм після торішніх рекордів, зростанням заробітних плат і перенесенням цього на ціни виробників, підвищення тарифів на електроенергію та збереження тиску на витрати бізнесу в умовах війни.

Крім того, посилювати інфляцію буде підвищення акцизів і ймовірне збільшення податків для фінансування бюджетних потреб.

Голова Нацбанку Андрій Пишний допустив рівень зростання цін вище прогнозів, хоча й назвав можливе перевищення "помірним".

Раніше в Україні зростання курсу долара автоматично прискорювало зростання цін – інфляцію. Зараз такої прямої залежності немає. Бо імпортери продуктів чи послуг заздалегідь закладають можливі коливання курсу на початку року в межах певних коридорів. Тож їм головне, щоб долар раптово не "скакнув" вище прогнозів. А місцеві виробники на тлі перебоїв з експортом можуть навіть в умовах здорожчання долара знижувати ціни, щоб розпродати свою продукцію швидше.

НБУ декларує, що має ресурси й намір продавати вдосталь валюти, щоб стримувати надмірні коливання та тримати гривню максимально в межах планового коридору. Нагадаємо, в держбюджеті припущення щодо середньорічного курсу гривні становлять 40,7 грн за долар, а курс на кінець року – 42,1 грн.

Чого очікував ринок

Напередодні рішення НБУ більшість опитаних агентством Інтерфакс-Україна банкірів прогнозувала, що регулятор знизить облікову ставку на 0,5-1 відсотковий пункт, до рівня 13-12,5% річних.

Серед важливих чинників експерти теж найперше називали інфляцію.

А перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва згадала про нещодавно ухвалену Нацбанком Стратегію з розвитку кредитування і зацікавленість НБУ цим.

Чи може змінити облікова ставка вартість кредитів і депозитів

Отже, облікова має впливати на розмір відсотків за кредитами та депозитами. Як для бізнесу, так і для населення.

Щодо депозитів, у НБУ очікують дохідність вище за рівень інфляції. Поки так і є. Бо якщо річний рівень зростання цін вже обговорюють в 6,5%, то за депозитами банки зараз готові платити 13,2%, або "чистими" після сплати податків – 10,6% за рік.

Також привабливими є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), якими опікується Мінфін. Дохідність розміщених в травні з погашенням через рік була 15,12%. Це практично "чистий" дохід – з прибутку від ОВДП податки не сплачуються.

Привабливість облігацій, депозитів, їх дохідність вище рівня інфляції вкрай важлива. Бо якщо відсотки вищі, а курс гривні стабільний – гроші несуть в банки та фінкомпанії, які продають ОВДП. Якщо ні – купують валюту і так намагаються убезпечити свої заощадження. Це не сприяє розвитку економіки.

Тому НБУ активно спонукає банки залучати кошти на депозити й видавати більше кредитів.

На питання LIGA.net, як зниження облікової має вплинути на рівень відсотків за кредитами банків, і голова НБУ Андрій Пишний, і його заступник Сергій Ніколайчук прямо зазначили: очікують зниження відсотків за кредитами. Власне, за їх словами, рішення стосовно зниження ставки спрямовано саме на це.

Щоправда, як визнав Андрій Пишний, щоб банки почали зниження кредитних відсотків, потрібно, щоб пройшов певний час для розробки та впровадження нових продуктів.