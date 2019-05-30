Депутат от НФ просит суд отстранить замглавы НБУ от работы

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск народного депутата Юрия Савчука (Народный фронт), в котором он просит суд запретить Катерине Рожковой выполнять полномочия первого замглавы Национального банка (НБУ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя председателя НБУ Катерины Рожковой относительно незаконного содействия третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий", - говорится в сообщении.

Среди других требований иска - признать противоправным бездействие главы НБУ Якова Смолия и Совета НБУ по неувольнению Рожковой и обязать их уволить ее.

Вместе с иском депутат подал ходатайство об его обеспечении, в котором просит суд до разрешения спора по существу запретить Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления Нацбанка, исполнять полномочия первого замглавы НБУ или осуществлять любую деятельность на этой должности.

Как сообащет суд, сейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по делу.

В НБУ назвали иск нардепа попыткой блокирования работы Нацбанка, посягательством на его независимость и угрозой для стабильности гривни.

В 2017 году Дарницкий районный суд Киева отстранял Рожкову от должности по иску нардепа Игоря Луценко. Но в 2018 году Апелляционный суд отменил это решение.