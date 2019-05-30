Угроза для гривни. В НБУ прокомментировали иск против Рожковой

Иск народного депутата Юрия Савчука (НФ) с требованием ограничить полномочия замглавы Национального банка Катерины Рожковой - это попытка блокирования работы НБУ и угроза для стабильности гривни, говорится в заявлении регулятора.
"В случае удовлетворения Окружным административным судом Киева постановления об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и созданы угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы", - сказано в сообщении.
По мнению регулятора, законных оснований для ограничения работы Рожковой нет.
"Основание - увольнение заместителя председателя Национального банка "по решению суда" - законодательством не предусмотрено", - отмечается в заявлении.
В юридическом департаменте НБУ заявили, что "обеспокоены ситуацией, что украинские суды все чаще становятся инструментом давления и влияния политиканов на работу центрального банка".
"Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой судебной реформы для предотвращения коррупционного использования судебной системы как инструмента политического давления на органы государственной власти", - сказал начальник управления претензионно-исковой работы юрдепартамента НБУ Виктор Григорчук.
29 мая пресс-служба Окружного админсуда Киева сообщила, что получила иск нардепа Юрия Савчука, в котором он просит суд запретить Катерине Рожковой выполнять полномочия первого замглавы Национального банка.