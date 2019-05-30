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30.05.2019, 11:04

Угроза для гривни. В НБУ прокомментировали иск против Рожковой

Угроза для гривни. В НБУ прокомментировали иск против Рожковой

НБУ назвал попытку ограничить полномочия Рожковой посягательством на независимость центробанка

Иск народного депутата Юрия Савчука (НФ) с требованием ограничить полномочия замглавы Национального банка Катерины Рожковой - это попытка блокирования работы НБУ и угроза для стабильности гривни, говорится в заявлении регулятора.

"В случае удовлетворения Окружным административным судом Киева постановления об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и созданы угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы", - сказано в сообщении.

По мнению регулятора, законных оснований для ограничения работы Рожковой нет.

"Основание - увольнение заместителя председателя Национального банка "по решению суда" - законодательством не предусмотрено", - отмечается в заявлении.

В юридическом департаменте НБУ заявили, что "обеспокоены ситуацией, что украинские суды все чаще становятся инструментом давления и влияния политиканов на работу центрального банка".

"Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой ​​судебной реформы для предотвращения коррупционного использования судебной системы как инструмента политического давления на органы государственной власти", - сказал начальник управления претензионно-исковой работы юрдепартамента НБУ Виктор Григорчук.

29 мая пресс-служба Окружного админсуда Киева сообщила, что получила иск нардепа Юрия Савчука, в котором он просит суд запретить Катерине Рожковой выполнять полномочия первого замглавы Национального банка.

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Теги: Катерина Рожкова, окружной админсуд киева, НБУ, юрий савчук
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