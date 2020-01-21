Десять банков нарушают нормативы НБУ: список

На начало января 10 из 75-ти платежеспособных банков Украины хотя бы раз нарушали нормативы Национального банка (НБУ), пишет FinClub со ссылкой на данные регулятора.

Четыре банка нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не более 25%: Мисто Банк (34,41%), Проминвестбанк (38,67%), Индустриалбанк (49,87%) и государственный Ощадбанк (26,73%).

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9, не более 25%) нарушали пять банков: ПУМБ (33,22%), Юнекс Банк (34,64%), Банк инвестиций и сбережений (70, 92%), Первый инвестиционный банк (80,39%), Мегабанк (92,3%).

Нормативы риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) и общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2), которые не должны превышать 5%, нарушали пять банков: Л13-1 - Индустриалбанк (14,95%), Проминвестбанк (77,04%), Ощадбанк (181,36%), ПриватБанк (233,44%); Л13-2 - Проминвестбанк (50,15%).

LCR в иностранной валюте (не меньше 100%) нарушал Мисто Банк (76,04%), а LCR во всех валютах (не меньше 100%) выполняли все банки.

Лидером по нарушенным нормативам стал Проминвестбанк (3), который планирует 6 февраля отказаться от банковской лицензии.

При этом все банки выполняли норматив Н1 (регулятивный капитал не менее 200 млн грн), норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), норматив достаточности капитала (Н3) и краткосрочной ликвидности (Н6), норматив больших кредитных рисков (Н8), нормативы инвестирования в ценные бумаги (Н11) и общей суммы инвестирования (Н12).