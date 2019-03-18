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18.03.2019, 10:34

Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о слиянии

Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о слиянии

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank ведет переговоры о возможном слиянии со своим конкурентом

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Deutsche Bank и Commerzbank подтвердили, что 17 марта прошли переговоры о возможном слиянии, передает Reuters.

В сообщении пресс-лужбы Deutsche Bank сказано, что руководство банка рассматривает стратегические варианты и подтверждает переговоры с Commerzbank. "Уверенности в том, что какая-либо транзакция состоится, нет",- отмечается в сообщении.

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Исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Шьюинг сказал сотрудникам, что Deutsche все еще стремится "оставаться глобальным банком с сильным бизнесом на рынках капитала ... с глобальной сетью".

По словам Шьюинга, многие факторы все еще могут помешать слиянию, и переговоры еще продлятся некоторое время.

В Commerzbank назвал итоги открытыми.

Однако официальное раскрытие информации о переговорах, по-видимому, повышает шансы на заключение сделки, впервые размещенной в 2016 году, прежде чем банки решили сосредоточиться на реструктуризации.

Слияние двух банков может привести к сокращению 10 000 рабочих мест в краткосрочной перспективе и 30 000 – в долгосрочной, считает представитель немецкого профсоюза Verdi Ян Душек, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что в Германии могут создать один из крупнейших банков в Европе

Идею о слиянии банков поддерживает правительство Германии (владеет 15% акций и Commerzbank) и американская инвестгруппа Cerberus - миноритарный акционер Deutsche Bank и Commerzbank. Предполагается, что таким образом германское правительство хочет создать большой национальный банк способный защитить ориентированную на экспорт экономику страны в случае оттока иностранного капитала.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине банка в Европе по объему активов после британского HSBC и французского BNP Paribas. Его объем активов может превысить 1,9 трлн евро.

Deutsche Bank закончил 2018 год с чистой прибылью в 341 млн евро.

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Теги: Commerzbank, Deutsche Bank, слияние
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