Deutsche Bank закрывает сотню отделений. Клиенты научились пользоваться онлайн-услугами

Deutsche Bank закроет каждое пятое отделение в Германии. Количество физических отделений банка в стране сократится до 400, сообщает Financial Times.

Банк объясняет сокращение количества филиалов "цифровым скачком" клиентов за время пандемии. Это означает, что большинство клиентов стали чаще пользоваться онлайн-сервисами банка и реже ходить в отделения.

Также, закрытие отделений поможет Deutsche Bank сократить расходы и вернуться на уровень прибыльности в 2021 году. Обслуживание филиалов обошлось немецкому банку в 269 млн евро в 2019 году.

Убыток Deutsche Bank в 2019 году составил 5,2 млрд евро.

В ходе программы реструктуризации Deutsche Bank уволит 18 000 сотрудников до конца года.

В заявлении руководства банка упоминается, что его главный конкурент в Германии – Commerzbank - также в 2020 году сократил на 200 количество филиалов в стране.

В сентябре Deutsche Bank предсказал миру глобальную "эпоху беспорядка".

10 сентября Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США оштрафовало на $583 000 Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за обслуживание платежей двух компаний, находящихся в санкционном списке из-за аннексии Крыма.

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Роман Брыль

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