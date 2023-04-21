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Для нотариусов и Минюста облегчат доступ к банковской тайне

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 17:53
Для нотариусов и Минюста облегчат доступ к банковской тайне - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров поддержал разработанный Минреинтеграции законопроект по расширению перечня оснований для раскрытия банками банковской тайны. Об этом сообщает пресс-служба министерства.   

Речь идет, в частности, о случаях применения санкций, выявления и розыска активов запрещенных политических партий, а также установления нотариусами опеки над имуществом пропавших безвести лиц. 

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Согласно документу, банковская тайна может быть раскрыта по запросу министерства юстиции при розыске имущества, средств и других активов запрещенных судом политических партий, подсанкционных лиц и при рассмотрении дел по защите интересов Украины.   

Это позволит Минюсту защищать интересы Украины в зарубежных юрисдикциях при рассмотрении дел, связанных с возмещением ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ. А также взимать в собственность государства активы подсанкционных лиц и запрещенных судом политических партий, объясняют в Минреинтеграции. 

Отдельно доступ к банковской тайне будет предоставлен по запросу нотариусов для установления опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего безвести при особых обстоятельствах. 

После принятия предложенных изменений нотариусы смогут устанавливать опеку над активами, хранящимися в банке. А члены семьи пропавшего безвести смогут пользоваться его средствами для обеспечения достойного проживания, заявляют в министерстве. 

Поддержанный Кабмином законопроект в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады. 

Банковская тайна означает, что банк не имеет права раскрывать информацию о своих клиентах третьим лицам без их явного согласия или по законным требованиям правоохранительных органов. Нарушение банковской тайны может привести к серьезным юридическим последствиям для банков и их сотрудников, а также для тех, кто получил конфиденциальную информацию без разрешения. 
Роман Бриль
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