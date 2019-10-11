НБУ продолжает взыскание с Бахматюка 8,6 млрд грн

Печерский районный суд Киева возобновил производства по искам Национального банка Украины к бывшему владельцу банков Финансовая Инициатива и ВиЭйБи Банк Олегу Бахматюку о взыскании долга по кредитам рефинансирования.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в 2014 году Бахматюк заключил с НБУ договоры поручительства и взял на себя личные обязательства по погашению кредитов рефинансирования этих банков.

Поскольку поручитель не выполнил обязательства, Нацбанк в 2015-2017 годах подавал в Печерский райсуд Киева иски о взыскании долга. В то же время, после обращений НБУ в суд, связанная с Бахматюком компания-нерезидент Quickom Limited (Кипр) тоже подала иски в Хозсуд Киева о расторжении кредитных договоров с Нацбанком.

Учитывая это, Печерский суд по ходатайству Бахматюка приостановил производство по искам НБУ.

В течение 2018-2019 годов Хозсуд Киева отказывал в удовлетворении исков Quickom Limited. В то же время эти решения обжалованы в Северном апелляционном суде той же компанией-нерезидентом.

"Сегодня у Северного апелляционного суда нет возможности по сути рассмотреть жалобы связанной с Олегом Бахматюком компании из-за совершения им действий с привлечением других компаний-нерезидентов, направленных на затягивание рассмотрения жалоб путем злостного злоупотребления процессуальными правами", - отмечает начальник отдела судебной работы с проблемными активами НБУ в Сергей Бойко. По его словам, систематически и безосновательно заявляется отвод судей, подаются необоснованные кассационные жалобы на постановления Верховного Суда с отказами принять эти жалобы. Юрист считает, что целью таких действий - не допустить к рассмотрению по сути своих же апелляционных жалоб.

В то же время по одному из дел Северный апелляционный хозсуд 30 сентября отказал в апелляционной жалобе компании Quickom Limited. Кроме того, суд признал действия представителя компании злоупотреблением.

"Учитывая это и принимая во внимание изменения в Гражданском процессуальном кодексе Украины, произошедшие в результате судебной реформы, Нацбанк 28 августа обратился в Печерский райсуд Киева с ходатайствами о возобновлении производства по искам к Бахматюку и назначении их к рассмотрению в подготовительном заседании по новым процессуальным правилам", - говорится в сообщении НБУ.

Сейчас Печерский районный суд назначил к рассмотрению четыре дела: №757/647/16-ц, слушание состоится 15 октября в 14:00; №757/22291/17-ц и №757/22295/17-ц, слушания назначены на 18 октября в 12:00 и 12:15 соответственно; №344/1755/15-ц, слушание состоится 4 ноября в 17:30.

В НБУ отмечают, что информации о рассмотрении еще трех исков по делам №757/674/16-ц, №757/649/16-ц и №344/1754/15-ц пока нет.