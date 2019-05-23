НБУ ликвидировал банк Бахматюка

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и ликвидировал ПАО КБ Финансовая инициатива. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, руководствуясь требованиями статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и статьи 44 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", принял решение от 21 мая 2019 года №352-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ Финансовая инициатива", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июня 2015 года Нацбанк принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка Финансовая инициатива, который принадлежал бизнесмену Олегу Бахматюку. В конце 2016 года суд подтвердил правомерность решения НБУ. 13 апреля 2017 года Высший административный суд Украины подтвердил незаконность решения Нацбанка о признании неплатежеспособным банка Финансовая инициатива. 28 ноября 2018 года, НБУ отозвал у КБ Финансовая инициатива генеральную лицензию на осуществление валютных операций. Решение было принято после того, как банк незаконно проводил валютные операции в обход НБУ.