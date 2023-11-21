Доллар дешевеет. Курс валют НБУ
21.11.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 21 ноября курс гривни по отношению к доллару вырос на 9 копеек до 36,0496/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 14 копеек – 39,3986/евро.
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