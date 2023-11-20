Єдиний із 21 обласний центр витратив на армію більше, ніж на бруківку – Forbes

За дев'ять місяців 2023 року на потреби сил оборони обласні центри витратили приблизно третину доходів від "військового" ПДФО. Лише одне із 21 міста надало перевагу обороні, а не благоустрою. Про це пише Forbes на основі фінансування сил оборони, яке обласні центри заклали у власні бюджети 2023 року.

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Планові надходження від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією та особами рядового і начальницького складу, для 21 обласного центру становлять більш як 26 млрд грн.

Із них 3,8 млрд грн пішло на фінансування обласних бригад територіальної оборони. Витрати на благоустрій водночас становили 12,8 млрд грн.

Лише Житомир віддав перевагу обороні, а не благоустрою: 547 млн грн та 246 млн грн відповідно. Це становить 8,7% та 3,9% від видатків бюджету.

Ще один обласний центр, Луцьк, фінансує оборону та благоустрій паритетно: 156 млн грн та 152 млн грн відповідно. Видатки решти обласних центрів на благоустрій набагато більші, ніж на сили оборони.

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В абсолютних цифрах найбільше фінансування обох напрямків у Дніпрі: 1,4 млрд – на оборону і 3,2 млрд – на благоустрій.

У частці від усього бюджету найбільше на благоустрій витратили Чернівці - майже 19%, при тому, що на тероборону – лише 0,1%, або 5 млн грн.

У Харкові, Ужгороді та Херсоні видатки на тероборону знайти не вдалося. Хоча Херсон і на благоустрій виділив лише 8 млн грн, що схоже на фінансування самих лише зарплат. Натомість у Харкові на благоустрій заплановано майже 1 млрд.

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Київ не включено в аналіз, бо окремої статті видатків на місцеву тероборону у столичному бюджеті немає. При цьому планові доходи міста від "військового" ПДФО у 2023 році становили 5,9 млрд грн, видатки на благоустрій – 2,3 млрд грн.

За словами мера, цього року місто передбачило і спрямовує захисникам понад 6,2 млрд грн. Натомість є субвенція в державний бюджет на потреби оборони, яку в жовтні збільшили з 300 млн грн до 1,38 млрд.

Програма "Захисник Києва" формується з видатків з різних напрямків, де видатки на військові цілі змішані з цивільними. Вона охоплює, зокрема, соціальний захист, лікування ветеранів та навіть екскурсії для ветеранів і виготовлення патріотичного медіаконтенту.