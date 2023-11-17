Військовий ПДФО спрямують на дрони і зброю: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10037 про вилучення військового податку з місцевих бюджетів. Про це свідчать дані в картці законопроєкту на сайті Ради.
Рада ухвалила цей законопроєкт 8 листопада.
"Ціна питання для загального бюджету становить 214,7 млрд грн на військові видатки", – прокоментував заступник голови парламентського фінансового комітету Ярослав Железняк.
Згідно із новим законом, з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року включно половина надходжень від "військового" ПДФО повинна йти на дрони (13 млрд грн), половина – на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).
З 1 січня до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, "військовий ПДФО" розподіляється у таких пропорціях:
→ 45% – на дрони (приблизно 43 млрд грн у 2024 році);
→ 45% – на розгортання виробництва боєприпасів і зброї (43 млрд грн);
→ 10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО (10 млрд грн), але через державний бюджет, а не через місцеві.
Для компенсації можливих втрат доходів у наступному році передбачено спрямувати на місцевий рівень базову дотацію (21,1 млрд грн), додаткову дотацію (33,4 млрд грн), залишити у розпорядженні органів місцевого самоврядування реверсну дотацію (14,1 млрд грн) і додатково перерахувати в регіони 4% ПДФО (12,3 млрд грн) для сталого проходження опалювального сезону.
Цей законопроєкт передбачає і формування нульового Дорожного фонду в 2024 році. Всі гроші, які в мирний час призначалися на ремонт доріг, підуть напряму до загального фонду держбюджету.
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