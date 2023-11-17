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Военный НДФЛ направят на дроны и оружие: Зеленский подписал закон

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 16:42
Военный НДФЛ направят на дроны и оружие: Зеленский подписал закон - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10037 об изъятии военного налога из местных бюджетов. Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта на сайте Рады.

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Рада приняла этот законопроект 8 ноября.

"Цена вопроса для общего бюджета составляет 214,7 млрд грн на военные расходы", – прокомментировал заместитель председателя парламентского финансового комитета Ярослав Железняк.

Согласно новому закону, с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно половина поступлений от "военного" НДФЛ должна идти на дроны (13 млрд грн), половина – на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

С 1 января по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, "военный НДФЛ" распределяется в таких пропорциях:

→ 45% – на дроны (около 43 млрд грн в 2024 году);
→ 45% – на развертывание производства боеприпасов и оружия (43 млрд грн);
→ 10% – военным частям пропорционально уплаченному НДФЛ (10 млрд грн), но через государственный бюджет, а не через местные.

Для компенсации возможных потерь доходов в следующем году предусмотрено направить на местный уровень базовую дотацию (21,1 млрд грн), дополнительную дотацию (33,4 млрд грн), оставить в распоряжении органов местного самоуправления реверсную дотацию (14,1 млрд грн) и дополнительно перечислить в регионы 4% НДФЛ (12,3 млрд грн) для устойчивого прохождения отопительного сезона.

Этот же законопроект предполагает формирование нулевого Дорожного фонда в 2024 году. Все деньги, которые в мирное время предназначались на ремонт дорог, пойдут напрямую в общий фонд госбюджета.

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Вера Касиян
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