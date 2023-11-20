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Единственный из 21 областной центр потратил на армию больше, чем на брусчатку – Forbes

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 20:17
Единственный из 21 областной центр потратил на армию больше, чем на брусчатку – Forbes - Фото
Фото: Depositphotos

За девять месяцев 2023 года на нужды сил обороны областные центры потратили примерно треть доходов от "военного" НДФЛ. Лишь один из 21 города предпочел оборону, а не благоустройство. Об этом пишет Forbes на основе финансирования сил обороны, которое областные центры заложили в бюджет 2023 года.

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Плановые поступления от налога на доходы физических лиц, полученные военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальственного состава, для 21 города составляют более 26 млрд грн.

Из них 3,8 млрд грн ушло на финансирование областных бригад территориальной обороны. Расходы на благоустройство в то же время составили 12,8 млрд грн.

Только Житомир предпочел оборону, а не благоустройство: 547 млн грн и 246 млн грн соответственно. Это составляет 8,7% и 3,9% расходов бюджета.

Еще один областной центр, Луцк, финансирует оборону и благоустройство паритетно: 156 млн грн и 152 млн грн соответственно. Расходы остальных областных центров на благоустройство намного больше, чем на силы обороны.

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В абсолютных цифрах наибольшее финансирование обоих направлений в Днепре: 1,4 млрд – на оборону и 3,2 млрд – на благоустройство.

В доле от всего бюджета больше всего на благоустройство потратили Черновцы - почти 19%, при том, что на тероборону – только 0,1%, или 5 млн грн.

В Харькове, Ужгороде и Херсоне расходы на тероборону обнаружить не удалось. Хотя Херсон и на благоустройство выделил всего 8 млн грн, что похоже на финансирование одних зарплат. В Харькове на благоустройство запланирован почти 1 млрд.

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Киев не включен в анализ, потому что отдельной статьи расходов на местную тероборону в столичном бюджете нет. При этом плановые доходы города от "военного" НДФЛ в 2023 году составили 5,9 млрд грн, расходы на благоустройство – 2,3 млрд грн.

По словам мэра, в этом году город предусмотрел и направляет защитникам более 6,2 млрд грн. Зато есть субвенция в государственный бюджет на нужды обороны, которую в октябре увеличили с 300 млн грн до 1,38 млрд грн.

Программа "Защитник Киева" формируется из расходов по разным направлениям, где расходы на военные цели смешаны с гражданскими. Она охватывает, в частности, социальную защиту, лечение ветеранов и даже экскурсии для ветеранов и изготовление патриотического медиаконтента.

Вера Касиян
бюджеттероборонаблагоустройствондфл
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