UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киевсовет после протестов выделил дополнительный миллиард для воинских частей

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 16:07
Киевсовет после протестов выделил дополнительный миллиард для воинских частей - Фото
Виталий Кличко (фото – Киевсовет)

Киевсовет увеличил финансирование, выделяемое столицей на нужды военных. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

На внеочередном заседании 3 октября депутаты проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы "Защитник Киева" на 1,26 млрд грн.

Эти средства пойдут на материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны, в частности, на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники.

"Это – субвенция, мы перечисляем деньги военным подразделениям", – уточнил Кличко.

Решение было принято после протеста под мэрией против использования бюджетных денег на закупки, без которых можно обойтись. Это был второй подобный митинг. Акции проводятся в связи с тем, что в ближайшее время в Киеве должны голосовать за бюджет на 2024 год.

23 сентября секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил митингующим, что город с февраля 2022 года выделил на безопасность, оборону и нужды военных более 4,6 млрд грн.

В прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева было выделено из бюджета столицы около 850 млн грн. За шесть месяцев этого года – более 380 млн грн (в общей сложности – более 1,2 млрд грн).

25 июля на финансирование программы "Защитник Киева" городской совет выделил дополнительные 3,02 млрд грн. Тогда Кличко предлагал увеличить финансирование военных потребностей до 5 млрд грн в 2023 году.

Вера Касиян
войнакиевсоветвиталий кличкоденьги на оборону
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 