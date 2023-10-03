Киевсовет после протестов выделил дополнительный миллиард для воинских частей

Киевсовет увеличил финансирование, выделяемое столицей на нужды военных. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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На внеочередном заседании 3 октября депутаты проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы "Защитник Киева" на 1,26 млрд грн.

Эти средства пойдут на материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны, в частности, на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники.

"Это – субвенция, мы перечисляем деньги военным подразделениям", – уточнил Кличко.

Решение было принято после протеста под мэрией против использования бюджетных денег на закупки, без которых можно обойтись. Это был второй подобный митинг. Акции проводятся в связи с тем, что в ближайшее время в Киеве должны голосовать за бюджет на 2024 год.

23 сентября секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил митингующим, что город с февраля 2022 года выделил на безопасность, оборону и нужды военных более 4,6 млрд грн.

В прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева было выделено из бюджета столицы около 850 млн грн. За шесть месяцев этого года – более 380 млн грн (в общей сложности – более 1,2 млрд грн).

25 июля на финансирование программы "Защитник Киева" городской совет выделил дополнительные 3,02 млрд грн. Тогда Кличко предлагал увеличить финансирование военных потребностей до 5 млрд грн в 2023 году.