Рада не успеет забрать у местных бюджетов "военный" НДФЛ с 1 октября

Верховная Рада в среду, 20 сентября, поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10037, предлагающий с 1 октября забрать у местных бюджетов поступления от налога на доходы физических лиц, полученные военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава. За него проголосовали 236 народных депутатов при 226 минимально необходимых, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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"Рассмотрение в целом – только в октябре, поэтому дата "с 1 октября" точно будет меняться", – написал он в Telegram.

Кроме того, ко второму чтению "вроде должны быть изменения в сторону местного [самоуправления]".

Сейчас законопроект предусматривает, что с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и назначаться на закупку специальной техники и оборудования Государственной службой специальной связи и защиты информации (50%) и производство вооружений Минстратегпромом (50 %).

По оценке правительства, это даст 120 млрд грн на закупку дронов и производство оружия.

Налог на доходы физических лиц с основной ставкой 18% – главный источник доходов местных бюджетов. По данным портала Децентрализация, в структуре их доходов за 2022 год на НДФЛ приходилось 49%. Для сравнения, второй по величине источник – субвенции из государственного бюджета – обеспечивал только 21%, а третий – единый налог – 9%.

Местные власти не поддержали законопроект, но Кабмин настаивает: даже в случае его принятия ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 млрд грн больше против 2021 года до полномасштабного вторжения.

12 сентября Кабинет министров попросил Верховную Раду увеличить расходы на оборону еще на 300 млрд грн.

Тогда же стало известно, что он также решил положить конец историческому профициту местных бюджетов.

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