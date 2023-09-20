Рада не успеет забрать у местных бюджетов "военный" НДФЛ с 1 октября
Верховная Рада в среду, 20 сентября, поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10037, предлагающий с 1 октября забрать у местных бюджетов поступления от налога на доходы физических лиц, полученные военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава. За него проголосовали 236 народных депутатов при 226 минимально необходимых, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.
"Рассмотрение в целом – только в октябре, поэтому дата "с 1 октября" точно будет меняться", – написал он в Telegram.
Кроме того, ко второму чтению "вроде должны быть изменения в сторону местного [самоуправления]".
Сейчас законопроект предусматривает, что с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и назначаться на закупку специальной техники и оборудования Государственной службой специальной связи и защиты информации (50%) и производство вооружений Минстратегпромом (50 %).
По оценке правительства, это даст 120 млрд грн на закупку дронов и производство оружия.
Налог на доходы физических лиц с основной ставкой 18% – главный источник доходов местных бюджетов. По данным портала Децентрализация, в структуре их доходов за 2022 год на НДФЛ приходилось 49%. Для сравнения, второй по величине источник – субвенции из государственного бюджета – обеспечивал только 21%, а третий – единый налог – 9%.
Местные власти не поддержали законопроект, но Кабмин настаивает: даже в случае его принятия ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 млрд грн больше против 2021 года до полномасштабного вторжения.
- 12 сентября Кабинет министров попросил Верховную Раду увеличить расходы на оборону еще на 300 млрд грн.
- Тогда же стало известно, что он также решил положить конец историческому профициту местных бюджетов.
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