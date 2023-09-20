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Рада не встигне забрати у місцевих бюджетів "військовий" ПДФО з 1 жовтня

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 13:58
Рада не встигне забрати у місцевих бюджетів
Фото: Верховна Рада

Верховна Рада у середу, 20 вересня, підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10037, який пропонує з 1 жовтня забрати у місцевих бюджетів надходження від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією та особами рядового і начальницького складу. За нього проголосували 236 народних депутатів за 226 мінімально необхідних, повідомив Ярослав Железняк із Голосу.

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"Розгляд в цілому – тільки в жовтні, тому дата "з 1 жовтня" точно буде змінюватися", – написав він у Telegram.

Крім того, до другого читання "начебто мають бути зміни у бік місцевого [самоврядування]".

Зараз законопроєкт передбачає, що з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня 2024 року ці гроші зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету та призначатимуться на закупівлю спеціальної техніки та обладнання Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації (50%) та виробництво озброєнь Мінстратегпромом (50%).

За оцінкою уряду, це дасть 120 млрд грн на закупівлю дронів та виробництво зброї.

Податок на доходи фізичних осіб з основною ставкою 18% – головне джерело доходів місцевих бюджетів. За даними порталу Децентралізація, у структурі їхніх доходів за 2022 рік на ПДФО припадало 49%. Для порівняння, друге за величиною джерело – субвенції з державного бюджету – забезпечувало тільки 21%, а третє – єдиний податок – 9%.

Місцева влада не підтримала законопроєкт, але Кабмін наполягає: навіть у випадку його ухвалення ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більше проти 2021 року до повномасштабного вторгнення.

Читайте також: Як місцеві бюджети зросли під час війни та на що витрачаються

Андрій Водяний
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