Кличко ответил на претензии Арахамии: Киев потратил на войну более 1,2 млрд грн

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на претензии лидера фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамии к местным закупкам. Мэр считает, что за критикой может стоять желание "залатать дыры" государственного бюджета за счет городов и громад. Об этом он заявил на своих страницах в соцсетях.

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"Много сегодня несется информации о том, что города якобы не помогают или недостаточно помогают украинским защитникам. Прежде чем подхватывать манипулятивные вбросы, советовал бы вдумчиво разобраться. Потому что за высокими словами на самом деле речь может идти о попытках центральной власти вмешаться в бюджеты городов и поселков. Чтобы за их счет залатать дыры и просчеты госбюджета и бюджетов министерств и ведомств. И делается все это на хайпе, передергивании и по двойным стандартам", – заявил Кличко.

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Мэр Киева указал, что закон не разрешает местным бюджетам напрямую перечислять деньги на Вооруженные Силы Украины, но их можно выделять на финансирование нужд военных подразделений, зарегистрированных на территории громад. Эти деньги идут, например, на военную форму, бронежилеты, каски, закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

Столица с начала полномасштабной войны выделила военным подразделениям более 1,2 млрд грн: 843 млн грн в прошлом году и 383 млн за шесть месяцев этого года.

"Также мы передаем бойцам на передовую помощь, которую привлекаем сами, – от международных партнеров. В частности, автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки", – сказал Кличко. Например, киевское КП "Информатика" установило для нужд военных 395 камер видеонаблюдения на сумму более 24 млн грн.

"Поэтому нельзя говорить, что столица не помогает. Кстати, это в условиях, когда Киев – единственный город, который отдает в госбюджет 60% НДФЛ, уплаченного киевлянами (другие города отдают 40%)", – сказал мэр.

Он отметил, что отдать все деньги на армию и остановить расходы на содержание инфраструктуры город не может, "иначе через год-два она потребует значительно больших средств на обновление".

"Да, мы поддерживаем в надлежащем состоянии и наши парки и скверы. Восстанавливаем поврежденные атаками врага жилые дома и городские объекты. Ремонтируем отделения больниц, оснащаем их. Столица – это большое хозяйство, живой организм, все органы которого надо снабжать, так сказать, кровью. Чтобы они не приходили в упадок и не отмирали", – заявил Кличко.