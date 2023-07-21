Кличко: Київ витратив на війну понад 1,2 млрд грн

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що за критикою місцевих закупівель з боку центральної влади може стояти бажання "залатати діри" державного бюджету коштом міст та громад. Про це він заявив на своїх сторінках у соцмережах.

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"Багато сьогодні несеться інформації про те, що міста нібито не допомагають чи недостатньо допомагають українським захисникам. Перш ніж підхоплювати маніпулятивні вкиди, радив би вдумливо розібратися. Бо за високими словами насправді може йтися про намагання центральної влади втрутитися в бюджети міст і селищ. Щоб їхнім коштом залатати діри й прорахунки держбюджету та бюджетів міністерств і відомств. І робиться все це на хайпі, пересмикуванням і за подвійними стандартами", – заявив Кличко.

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Мер Києва вказав, що закон не дозволяє місцевим бюджетам напряму перераховувати гроші на Збройні Сили України, але їх можна виділяти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих на території громад. Ці гроші йдуть, наприклад, на військову форму, бронежилети, каски, закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.

Столиця з початку повномасштабної війни виділила військовим підрозділам понад 1,2 млрд грн: 843 млн грн торік і 383 млн за шість місяців цього року.

"Також ми передаємо бійцям на передову допомогу, яку залучаємо самі, – від міжнародних партнерів. Зокрема, автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки", – сказав Кличко. Для прикладу, київське КП "Інформатика" встановило для потреб військових 395 камер відеоспостереження на суму понад 24 млн грн.

"Тому не можна говорити, що столиця не допомагає. До речі, це в умовах, коли Київ – єдине місто, що віддає до держбюджету 60% ПДФО, сплаченого киянами (інші міста віддають 40%)", – сказав мер.

Він наголосив, що віддати всі гроші на армію та зупинити видатки на утримання інфраструктури місто не може, "інакше за рік-два вона потребуватиме значно більших коштів на оновлення".

"Так, ми підтримуємо в належному стані й наші парки та сквери. Відновлюємо пошкоджені атаками ворога житлові будинки та міські об'єкти. Ремонтуємо відділення лікарень, оснащуємо їх. Столиця – це велике господарство, живий організм, всі органи якого треба забезпечувати, так би мовити, кров'ю. Щоб вони не приходили в занепад і не відмирали", – заявив Кличко.