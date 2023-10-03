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Київрада після протестів виділила додатковий мільярд для військових частин

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 16:07
Київрада після протестів виділила додатковий мільярд для військових частин - Фото
Віталій Кличко (фото - Київрада)

Київрада збільшила фінансування, що виділяється столицею на потреби військових. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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На позачерговому засіданні 3 жовтня депутати проголосували за збільшення фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 1,26 млрд грн.

Ці кошти підуть на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки та оборони, зокрема на придбання автотранспорту, БпЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки тощо.

"Це – субвенція, ми перераховуємо гроші військовим підрозділам", – уточнив Кличко.

Рішення ухвалено після протесту під мерією проти використання бюджетних грошей на закупівлі, без яких можна обійтися. Це був другий подібний мітинг. Акції проводять у зв'язку з тим, що незабаром в Києві мають голосувати за бюджет на 2024 рік.

23 вересня секретар Київради Володимир Бондаренко повідомив мітингувальникам, що місто з лютого 2022 року виділило на безпеку, оборону та потреби військових понад 4,6 млрд грн.

Минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва було виділено з бюджету столиці майже 850 млн грн. За шість місяців цього року – понад 380 млн грн (загалом – понад 1,2 млрд грн).

25 липня на фінансування програми "Захисник Києва" міськарада виділила додаткові 3,02 млрд грн. Тоді Кличко пропонував збільшити фінансування потреб військових до 5 млрд грн у 2023 році.

Віра Касіян
війнаВіталій Кличкокиїврадагроші на оборону
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