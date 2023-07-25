Київ збільшив до 5 млрд грн фінансування з міського бюджету сил оборони

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Мер Києва Віталій Кличко виніс на позачергову сесію міськради пропозицію збільшити фінансування, що виділяється столицею на потреби військових, до 5 млрд грн у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба Київради.

"На сьогоднішньому засіданні Київради збільшимо фінансування столицею сил оборони до 5 млрд грн", – написав Кличко у соцмережах.

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Минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва було виділено із бюджету столиці майже 850 млн грн. За шість місяців цього року – понад 380 млн грн (загалом – понад 1,2 млрд грн). Ці гроші йдуть на військову форму, бронежилети та каски, на закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.

Кличко нагадав, що, згідно із законом, безпосередньо Збройним Силам кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна.

"Ми можемо виділяти кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих у територіальній громаді. Ми реагуємо на всі звернення наших підрозділів", – заявив Кличко.

Мер також звернувся до Верховної Ради — законодавчо врегулювати питання фінансування містами потреб військових, зокрема дозволити виділяти кошти підрозділам, зареєстрованим не лише у міській громаді.

"Також ми повинні розуміти реальні потреби, що саме потрібно закуповувати. А не загалом — дрони. Які саме, кому саме, в якій кількості? До того ж дрони – не панацея. Нашим захисникам потрібно ще багато – починаючи із засобів антидронового захисту, наприклад", – заявив Кличко.

Він запропонував створити на платформі Асоціації міст Координаційну раду міських та селищних голів із Генштабом, Міністерством оборони, яка конкретизуватиме потреби військових.

"Громадський контроль може здійснювати громадська рада, створена нещодавно при Міністерстві оборони. Щоб процес був відкритий і зрозумілий суспільству", – резюмував мер столиці.

Доповнено 15:00. Депутати Київради ухвалили рішення виділити додаткові кошти з міського бюджету на потреби сил оборони.

Гроші виділяються на фінансування програми "захисник Києва", зокрема:

– 50 млн грн на забезпечення військових автотранспортом;

- 300 млн грн на проведення ремонтів приміщень ТЦК та соціальну підтримку військових частин ЗСУ та Нацгвардії;

- 2,215 млрд грн на матеріально-технічне забезпечення підрозділів сил оборони та безпеки міста Києва;

- 450 млн грн на забезпечення ремонту/відновлення та техобслуговування військової техніки та автомобілів;

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