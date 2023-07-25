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Черкаська міська рада витратить 1,3 млн грн на алею ліхтарів

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 13:28
Черкаська міська рада витратить 1,3 млн грн на алею ліхтарів - Фото
Фото: chmr.gov.ua

У Черкасах створять алею ліхтарів-музикантів уздовж пішохідної зони поруч із музичною школою № 1 імені Миколи Лисенка, на що витратять 1,3 мільйона грн бюджетних грошей. Про це повідомляє Черкаська міська рада, передає Укрінформ.

Біля школи вже оновили тротуарне покриття, тепер планують встановлення кованих ліхтарів, триметрових фігур саксофоніста, трубача, контрабасиста й скрипаля, а також арфи. Перед входом у школу облаштують лавку з музичним оздобленням. Усі ліхтарі виготовлені з оцинкованої сталі за індивідуальним проєктом.

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Ідея з облаштування алеї ліхтарів-музикантів належить директорці музичної школи Юлії Темченко. Раніше вона подала її для участі в громадському бюджеті. Тоді її ініціативу своїм голосуванням підтримали сотні жителів Черкас.

"Поява подібного артоб’єкту відверне увагу наших дітей від війни, це важливо для них. Вони вже зараз дуже емоційно реагують на зміни поруч зі школою", – сказала Темченко.

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Згідно із сайтом закупівель Прозорро на створення композиції з бюджету витратять 1 мільйон 380 тисяч гривень. Роботи мають закінчити до кінця року. Підрядником робіт буде товариство Скайлайт Сервіс. Замовник провів закупівлю без використання електронної системи. Свої перші підряди він отримав у квітні цього року.

Наталія Софієнко
черкасимісцеві бюджети
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