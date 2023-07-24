Місцева влада має право купувати дрони та швидкі для ЗСУ – Гетманцев

Місцева влада має право виділяти кошти на придбання дронів та машини швидкої допомоги для Збройних Сил України, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час ефіру загальнонаціонального марафону "Єдині новини".

Відповідно до його заяви, місцеві бюджети не мають можливості повністю утримувати бригади ЗСУ, оскільки ці військові формування фінансуються з загальнодержавного бюджету. Однак він зазначив, що місцеві органи самоврядування можуть виділяти кошти на дрони, машини швидкої допомоги та інші потреби окремих підрозділів ЗСУ, бо це узгоджується з їхніми повноваженнями.

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Збільшення видатків на ЗСУ сприяло структурним змінам у доходах місцевих бюджетів, зазначив Гетманцев. Він зауважив, що податок на доходи військовослужбовців став одним із джерел додаткових надходжень у місцевий бюджет.

"Завдяки війні деякі місцеві бюджети отримали додаткові надходження, однак деякі з них витрачають ці кошти на не пов'язані з війною речі", – зазначив депутат.

Тому він закликав місцеві органи влади збільшити видатки на утримання військовослужбовців, зокрема, завдяки отриманим додатковим надходженням.

За даними видання Наші гроші, у системі Прозорро станом на 5 липня були опубліковані дані про закупівлі різних дронів для фронту на 893 млн грн. Майже половину з них провели лише два організатори: КП "Інфо-рада-Дніпро" з вертикалі Бориса Філатова (268 млн грн) та виконком мерії Кривого Рогу Юрія Вілкула. Також до десятки замовників увійшли мерії Житомира, Коломиї, Лисичанська та Луцька.

17 липня голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія оголосив "останнє попередження" місцевим органам влади через закупівлі, які викликають незадоволення у суспільстві. Зокрема, він згадав про тендер на закупівлю барабанів для укриттів в одному з районів Києва.

Наступного дня міський голова Харкова пообіцяв скасувати всі необов'язкові тендери. Мер Львова закликав зберігати "тверезий розум" щодо закупівель місцевої влади та пояснив необхідність деяких з них.

Місцеві бюджети під час війни зросли завдяки значному збільшенню надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Також суттєво наповнюють місцеві бюджети трансферти з державного бюджету.

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