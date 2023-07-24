Местные власти вправе покупать дроны и "скорые" для ВСУ – Гетманцев

Местные власти имеют право выделять средства на приобретение дронов и "скорых" для Вооруженных Сил Украины, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время эфира общенационального марафона "Единые новости".

Согласно его заявлению, местные бюджеты не имеют возможности полностью содержать бригады ВСУ, так как эти военные формирования финансируются из общегосударственного бюджета. Однако он отметил, что местные органы самоуправления могут выделять средства на дроны, "быстрые" и другие потребности отдельных подразделений ВСУ, поскольку это согласуется с их полномочиями.

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Увеличение расходов на ВСУ способствовало структурным изменениям в доходах местных бюджетов, отметил Гетманцев. Он сообщил, что налог на доходы военнослужащих стал одним из источников дополнительных поступлений в местный бюджет.

"Благодаря войне некоторые местные бюджеты получили дополнительные поступления, однако некоторые из них тратят эти средства на не связанные с войной вещи", – отметил депутат.

Поэтому он призвал местные органы власти увеличить расходы на содержание военнослужащих, в частности за счет полученных дополнительных поступлений.

По данным издания Наши деньги, в системе Прозорро по состоянию на 5 июля были опубликованы данные о закупках разных дронов для фронта на 893 млн грн. Почти половину из них провели всего два организатора: КП "Инфо-совет-Днепр" из вертикали Бориса Филатова (268 млн грн) и исполком мэрии Кривого Рога Юрия Вилкула. Также в топ-10 заказчиков вошли мэрии Житомира, Коломыи, Лисичанска и Луцка.

17 июля глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия объявил "последнее предупреждение" местным органам власти из-за закупок, которые вызывают недовольство в обществе. В частности, он упомянул о тендере на закупку барабанов для укрытий в одном из районов Киева.

На следующий день мэр Харькова пообещал отменить все необязательные тендеры. Мэр Львова призвал сохранять "трезвый ум" по поводу закупок местных властей и объяснил необходимость некоторых из них.

Местные бюджеты во время войны выросли благодаря значительному увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц. Также существенным наполнителем местных бюджетов являются трансферты из государственного бюджета.

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