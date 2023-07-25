Черкасский городской совет потратит 1,3 млн грн на аллею фонарей

В Черкассах создадут аллею фонарей-музыкантов вдоль пешеходной зоны рядом с музыкальной школой № 1 имени Николая Лысенко, на что потратят 1,3 миллиона грн бюджетных денег. Об этом сообщает Черкасский городской совет, передает Укринформ.

Около школы уже обновили тротуарное покрытие, теперь планируют установку кованых фонарей, трехметровых фигур саксофониста, трубача, контрабасиста и скрипача, арфы. Перед входом в школу обустроят скамейку с музыкальным оформлением. Все фонари изготовлены из оцинкованной стали по индивидуальному проекту.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Идея по обустройству аллеи фонарей-музыкантов принадлежит директору музыкальной школы Юлии Темченко. Ранее она предоставила ее для участия в общественном бюджете. Тогда ее инициативу поддержали своим голосованием сотни жителей Черкасс.

"Появление подобного артобъекта отвлечет наших детей от войны, это важно для них. Они уже сейчас очень эмоционально реагируют на изменения рядом со школой", – сказала Темченко.

Читайте также: Местные власти имеют право покупать дроны и скорые для ВСУ – Гетманцев

Согласно сайту закупок Прозорро на создание композиции из бюджета потратят 1 миллион 380 тысяч гривен. Работы должны быть закончены до конца года. Подрядчиком работ станет общество Скайлайт Сервис. Заказчик провел закупку без использования электронной системы. Свои первые подряды он получил в апреле этого года.