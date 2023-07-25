UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Черкасский городской совет потратит 1,3 млн грн на аллею фонарей

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 13:28
Черкасский городской совет потратит 1,3 млн грн на аллею фонарей - Фото
Фото: chmr.gov.ua

В Черкассах создадут аллею фонарей-музыкантов вдоль пешеходной зоны рядом с музыкальной школой № 1 имени Николая Лысенко, на что потратят 1,3 миллиона грн бюджетных денег. Об этом сообщает Черкасский городской совет, передает Укринформ.

Около школы уже обновили тротуарное покрытие, теперь планируют установку кованых фонарей, трехметровых фигур саксофониста, трубача, контрабасиста и скрипача, арфы. Перед входом в школу обустроят скамейку с музыкальным оформлением. Все фонари изготовлены из оцинкованной стали по индивидуальному проекту.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Идея по обустройству аллеи фонарей-музыкантов принадлежит директору музыкальной школы Юлии Темченко. Ранее она предоставила ее для участия в общественном бюджете. Тогда ее инициативу поддержали своим голосованием сотни жителей Черкасс.

"Появление подобного артобъекта отвлечет наших детей от войны, это важно для них. Они уже сейчас очень эмоционально реагируют на изменения рядом со школой", – сказала Темченко.

Читайте также: Местные власти имеют право покупать дроны и скорые для ВСУ – Гетманцев

Согласно сайту закупок Прозорро на создание композиции из бюджета потратят 1 миллион 380 тысяч гривен. Работы должны быть закончены до конца года. Подрядчиком работ станет общество Скайлайт Сервис. Заказчик провел закупку без использования электронной системы. Свои первые подряды он получил в апреле этого года.

Наталия Софиенко
Черкассыместные бюджеты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 