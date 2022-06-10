Доллар дорожает, а евро дешевеет. Наличные курсы валют

В пятницу, 10 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 9 коп. и составляет 34,34 грн. Курс продажи не изменился и составляет 35,3 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,5 грн, максимальный – 35,01 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

Средний курс покупки евро упал на 16,5 коп. и составил 36,1 грн. Средний курс продаж упал на 18,8 коп. и составляет 37,52 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 37,2 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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