Доллар дорожает, а евро дешевеет. Наличные курсы

Доллар подорожал на 10 копеек, евро подешевел на 18

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 10 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 10 коп. и составляет 40,17 грн. Курс продажи повысился на 9 коп. до 40,77 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,6 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,6 грн, максимальный – 40,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 18 коп. и составляет 43,38 грн. Курс продажи упал на 9 коп. до 44,32 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,8 грн, максимальный – 43,8 грн. Для продажи минимальный курс – 43,85 грн, а максимальный – 44,5 грн.

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