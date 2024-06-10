Долар дорожчає, а євро дешевшає. Готівкові курси

Долар подорожчав на 10 копійок, євро подешевшав на 18

Фото: depositphotos.com

У понеділок, 10 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 10 коп. і складає 40,17 грн. Курс продажу підвищився на 9 коп. до 40,77 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,6 грн, максимальний – 40,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,6 грн, максимальний – 40,95 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 18 коп. і становить 43,38 грн. Курс продажу впав на 9 коп. до 44,32 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,8 грн, максимальний – 43,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,85 грн, а максимальний – 44,5 грн.

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