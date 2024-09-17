Доллар еще подорожал. Курсы валют в банках

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Во вторник, 17 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 11 коп. и составляет 41,24 грн. Курс продаж повысился на 15 коп. до 41,76 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,7 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 41,64 грн, максимальный – 41,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 25 коп. и составляет 45,75 грн, курс продажи увеличился на 26 коп. до 46,51 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,95 грн, максимальный – 46,1 грн. Для продажи минимальный курс – 46,19 грн, а максимальный – 46,7 грн.

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