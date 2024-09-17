Долар ще подорожчав. Курси валют у банках

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У вівторок, 17 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 11 коп. і складає 41,24 грн. Курс продажу підвищився на 15 коп. до 41,76 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,7 грн, максимальний – 41,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,64 грн, максимальний – 41,9 грн.

Середній курс купівлі євро піднявся на 25 коп. і становить 45,75 грн, курс продажу збільшився на 26 коп. до 46,51 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44,95 грн, максимальний – 46,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,19 грн, а максимальний – 46,7 грн.

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