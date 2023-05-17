Доллар и евро дешевеют. Курсы валют в банках

В среду, 17 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 9 коп. и составляет 37,17 грн. Курс продаж снизился на 5 коп. до 37,74 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,31 грн. Для продажи минимальный курс – 37,5 грн, максимальный – 38,15 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 8 коп. и составляет 40,39 грн. Средний курс продаж опустился на 9 коп. до 41,32 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,8 грн, максимальный – 40,9 грн. Для продажи минимальный курс – 40,95 грн, максимальный – 41,8 грн.

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