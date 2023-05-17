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Мировую экономику ждет длительный период низкого роста – прогноз ООН

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 09:58
Мировую экономику ждет длительный период низкого роста – прогноз ООН - Фото
Фото: depositphotos.com

Мировую экономику ожидает длительный период низкого роста, в то же время перспективы устойчивого обновления мировой экономики остаются туманными. Об этом говорится в отчете ООН.

По данным ООН, прогнозируется, что в 2023 году мировая экономика вырастет на 2,3%, а в 2024 году – на 2,5%. Прогноз для Соединенных Штатов составляет 1,1%, а для Европейского Союза – 0,9%. Снятие ограничений, связанных с COVID-19, приведет к росту ВВП Китая на уровне 5,3%.

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Несмотря на незначительное улучшение, темпы роста все еще далеки от показателей, наблюдавшихся за последние двадцать лет перед пандемией, когда рост составил 3,1%.

В отчете говорится, что среди причин замедления экономического роста следует отметить пандемию COVID-19, войну в Украине и влияние изменения климата.

Прогнозируется, что на мировую торговлю повлияет геополитическая напряженность, ослабление глобального спроса, а также жесткая монетарная и фискальная политика. Прогнозируемый объем мировой торговли товарами и услугами на 2023 год составит 2,3%, что ниже показателей пандемии.

Наталия Софиенко
мировая экономикаООН
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