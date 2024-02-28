Доллар и евро дешевеют. Наличные курсы
В среду, 28 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 6 коп. и составляет 38,14 грн. Курс продаж опустился на 5 коп. — до 38,7 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,65 грн, максимальный – 38,35 грн. Для продажи минимальный курс – 38,55 грн, максимальный – 38,9 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 8 коп. и составляет 41,26 грн. Курс продаж упал на 6 коп. — до 42,1 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,5 грн, максимальный – 41,55 грн. Для продажи минимальный курс – 41,9 грн, а максимальный – 42,5 грн.
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