Долар та євро дешевшають. Готівкові курси

Курси долара та євро в банках знизилися

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У середу, 28 лютого, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, впав на 6 коп. і складає 38,14 грн. Курс продажу опустився на 5 коп. — до 38,7 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,65 грн, максимальний – 38,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,55 грн, максимальний – 38,9 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 8 коп. і складає 41,26 грн. Курс продажу впав на 6 коп. — до 42,1 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 40,5 грн, максимальний – 41,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,9 грн, а максимальний – 42,5 грн.

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