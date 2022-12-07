Доллар и евро дешевеют. Наличные курсы в банках
07.12.2022, 11:06
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
В среду, 7 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 12 коп. и составляет 39,59 грн. Курс продаж снизился на 9 коп. до 40,23 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,6 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 40,5 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 15 коп. и достиг 40,79 грн. Средний курс продаж опустился на 19 коп. и составляет 41,89 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,4 грн, максимальный – 41,53 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 42,8 грн.
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