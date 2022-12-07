Доллар и евро дешевеют. Наличные курсы в банках

В среду, 7 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 12 коп. и составляет 39,59 грн. Курс продаж снизился на 9 коп. до 40,23 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,6 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 40,5 грн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Средний курс покупки евро упал на 15 коп. и достиг 40,79 грн. Средний курс продаж опустился на 19 коп. и составляет 41,89 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,4 грн, максимальный – 41,53 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 42,8 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.