Доллар и евро дорожают. Наличные курсы валют

В понедельник, 9 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1 коп. и составляет 40,12 грн. Курс продаж вырос на 4 коп. до 40,82 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,41 грн. Для продажи минимальный курс – 40,4 грн, максимальный – 41,25 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 12 коп. и составил 41,68 грн. Средний курс продаж вырос на 20 коп. до 42,89 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,3 грн, максимальный – 42,52 грн. Для продажи минимальный курс – 42,3 грн, максимальный – 43,66 грн.

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Анна Ішутіна

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