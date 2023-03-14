Доллар и евро дорожают. Наличные курсы валют

Во вторник, 14 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1 коп. и составляет 38,03 грн. Курс продаж упал на 4 коп. до 38,72 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38,35 грн. Для продажи минимальный курс 38,4 грн, максимальный – 39,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9 коп. и составил 40,16 грн. Средний курс продаж увеличился на 5 коп. до 41,11 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,65 грн, максимальный – 40,73 грн. Для продажи минимальный курс – 40,65 грн, максимальный – 41,7 грн.

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Анна Ішутіна

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