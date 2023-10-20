Доллар и евро дорожают. Курс валют НБУ
20.10.2023, 09:00
Фото: Unsplash
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 октября курс гривни по отношению к доллару снизился на 5 копеек до 36,6118/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 4 копейки – 38,6511/евро.
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