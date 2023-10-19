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"Вийшла чимала цифра". У Кабміні підрахували, скільки грошей отримує бізнес від донорів

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 15:41
Фото: depositphotos.com

У Кабінеті міністрів підрахували, скільки коштів отримав та отримає приватний український бізнес від іноземних партнерів. "Вийшла чимала цифра – 4 млрд євро", – підтвердив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев з посиланням на дані уряду.

Кошти надають міжнародні фінансові організації, агентства розвитку та донори.

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Зокрема український бізнес отримує 2,4 млрд євро прямого фінансування, 1,3 млрд євро – це розподіл кредитних ризиків та гарантій, 272,8 млн євро – гранти, 126,8 млн євро – донорська підтримка, 110 млн євро – страхування військових ризиків.

Найбільші обсяги підтримки надають:

- Європейський банк реконструкції та розвитку – 1,7 млрд євро;

- Європейський інвестиційний банк – 1,2 млрд євро;

- Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 397,9 млн євро;

- Кредитна установа для відновлення (KfW) – 214,6 млн євро;

- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – 182 млн євро.

"Дякую кожному партнеру, який допомагає Україні дуже потрібними нам ресурсами", – написав Гетманцев у соцмережах.

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Роман Бриль
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