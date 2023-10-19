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"Вышла внушительная цифра". В Кабмине подсчитали, сколько денег получает бизнес от доноров

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 15:41
Фото: depositphotos.com

В Кабинете министров подсчитали, сколько средств получил и получит частный украинский бизнес от иностранных партнеров. "Вышла внушительная цифра – 4 млрд евро", — подтвердил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев со ссылкой на данные правительства.  

Средства предоставляют международные финансовые организации, агентства развития и доноры.

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В частности украинский бизнес получает  2,4 млрд евро прямого финансирования, 1,3 млрд евро — это распределение кредитных рисков и гарантий,  272,8 млн евро — гранты, 126,8 млн евро — донорская поддержка, 110 млн евро — страхование военных рисков.

Наибольшие объемы поддержки оказывают:

- Европейский банк реконструкции и развития – 1,7 млрд евро;

- Европейский инвестиционный банк – 1,2 млрд евро;

- Международная финансовая корпорация (IFC) – 397,9 млн евро;

- Кредитное учреждение по восстановлению (KfW) – 214,6 млн евро;

- Агентство США по международному развитию (USAID) – 182 млн евро.

"Благодарны каждому партнеру, который помогает Украине очень нужными нам ресурсами", — написал Гетманцев в соцсетях.

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Роман Брыль
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