"Вышла внушительная цифра". В Кабмине подсчитали, сколько денег получает бизнес от доноров

В Кабинете министров подсчитали, сколько средств получил и получит частный украинский бизнес от иностранных партнеров. "Вышла внушительная цифра – 4 млрд евро", — подтвердил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев со ссылкой на данные правительства.

Средства предоставляют международные финансовые организации, агентства развития и доноры.

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В частности украинский бизнес получает 2,4 млрд евро прямого финансирования, 1,3 млрд евро — это распределение кредитных рисков и гарантий, 272,8 млн евро — гранты, 126,8 млн евро — донорская поддержка, 110 млн евро — страхование военных рисков.

Наибольшие объемы поддержки оказывают:

- Европейский банк реконструкции и развития – 1,7 млрд евро;

- Европейский инвестиционный банк – 1,2 млрд евро;

- Международная финансовая корпорация (IFC) – 397,9 млн евро;

- Кредитное учреждение по восстановлению (KfW) – 214,6 млн евро;

- Агентство США по международному развитию (USAID) – 182 млн евро.

"Благодарны каждому партнеру, который помогает Украине очень нужными нам ресурсами", — написал Гетманцев в соцсетях.

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