Южная Корея открыла украинским компаниям доступ к дешевым кредитам
Украина и Южная Корея подписали соглашение по кредитам от южнокорейского Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.
Согласно документу Украина или предприятие-резидент Украины, получивший государственную гарантию, имеет право привлечь долгосрочные кредиты под низкие проценты от Экспортно-импортного банка Южной Кореи через EDCF.
На первом этапе такие кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования.
С 2025 года будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление.
Всего Южная Корея подготовила кредитный пакет для Украины на $2 млрд, о чем заявил президент Южной Корей Юн Сок Йоль во время недавнего саммита G20 в Нью-Дели.
"Подписанное Соглашение открывает путь к получению долгосрочных и дешевых кредитов, которые должны способствовать восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест. Мы рассчитываем на активное участие корейского бизнеса в восстановлении нашей страны, а также создание новых технологических производств в стратегически важных отраслях экономики", — прокомментировала первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.
- В июле 2023 года Юн Сук Йоль во время визита в Киев заявил, что Южная Корея увеличит объем военной и гуманитарной помощи Украине в полтора раза. После этого стало известно, что Южная Корея отправит Украине миноискатели и оборудование для разминирования.
- 9 августа Южная Корея подключилась к реализации формулы мира Украины.
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