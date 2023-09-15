Южная Корея открыла украинским компаниям доступ к дешевым кредитам

Украина и Южная Корея подписали соглашение по кредитам от южнокорейского Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Согласно документу Украина или предприятие-резидент Украины, получивший государственную гарантию, имеет право привлечь долгосрочные кредиты под низкие проценты от Экспортно-импортного банка Южной Кореи через EDCF.

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На первом этапе такие кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования.

С 2025 года будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление.

Всего Южная Корея подготовила кредитный пакет для Украины на $2 млрд, о чем заявил президент Южной Корей Юн Сок Йоль во время недавнего саммита G20 в Нью-Дели.

"Подписанное Соглашение открывает путь к получению долгосрочных и дешевых кредитов, которые должны способствовать восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест. Мы рассчитываем на активное участие корейского бизнеса в восстановлении нашей страны, а также создание новых технологических производств в стратегически важных отраслях экономики", — прокомментировала первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.

Фонд сотрудничества в экономическом развитии (EDCF) учрежден правительством Южной Кореи 1 июня 1987 года с целью содействия экономическому сотрудничеству между Кореей и развивающимися странами. Фонд оказывает финансовую поддержку странам-партнерам для их промышленного развития и экономической стабильности.

В июле 2023 года Юн Сук Йоль во время визита в Киев заявил, что Южная Корея увеличит объем военной и гуманитарной помощи Украине в полтора раза. После этого стало известно, что Южная Корея отправит Украине миноискатели и оборудование для разминирования.

9 августа Южная Корея подключилась к реализации формулы мира Украины.

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