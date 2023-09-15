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Южная Корея открыла украинским компаниям доступ к дешевым кредитам

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 11:30
Южная Корея открыла украинским компаниям доступ к дешевым кредитам - Фото
Фото: пресс-служба Минэкономики

Украина и Южная Корея подписали соглашение  по кредитам от южнокорейского Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики. 

Согласно документу Украина или предприятие-резидент Украины, получивший государственную гарантию, имеет право привлечь долгосрочные кредиты под низкие проценты от Экспортно-импортного банка Южной Кореи через EDCF. 

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На первом этапе такие кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования. 

С 2025 года будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление.

Всего Южная Корея подготовила кредитный пакет для Украины на $2 млрд, о чем заявил президент Южной Корей Юн Сок Йоль во время недавнего саммита G20 в Нью-Дели.  

"Подписанное Соглашение открывает путь к получению долгосрочных и дешевых кредитов, которые должны способствовать восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест. Мы рассчитываем на активное участие корейского бизнеса в восстановлении нашей страны, а также создание новых технологических производств в стратегически важных отраслях экономики", — прокомментировала первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.

Фонд сотрудничества в экономическом развитии (EDCF) учрежден правительством Южной Кореи 1 июня 1987 года с целью содействия экономическому сотрудничеству между Кореей и развивающимися странами. Фонд оказывает финансовую поддержку странам-партнерам для их промышленного развития и экономической стабильности.
Роман Брыль
южная кореяминэкономикидешевые кредитыЮн Сук ЙольEDCF
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